Virtus.pro попала в группу с G2 Esports на турнире DreamHack в Валенсии

Стал известен состав групп на DreamHack Valencia 2018. Состав российской Virtus.pro выступит в группе B вместе с датской Fragsters, французской G2 Esports и бразильской Luminosity Gaming. В группу А попали AGO Esports, Giants Gaming, Heroic и North.
В плей-офф пройдет по две команды из каждого квартета. Соревнование пройдет с 12 по 14 июля в Валенсии. Призовой фонд составит 100 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю.
Напомним, что Virtus.pro пополнил Куба "KubiK" Кубяк, который будет выполнять роль тактического консультанта. Соглашение со специалистом предусматривает пробный период.
The #DHOpen Valencia groups are here!– DreamHack Counter-Strike (@DreamHackCSGO) 9 июля 2018 г.
Group A@TheNorthIsHere @heroicgg @AGOesports @giantsgaming
Group B@G2esports @virtuspro @TeamFragsters @Luminosity pic.twitter.com/OqhUbvLdno