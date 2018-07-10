Virtus.pro попала в группу с G2 Esports на турнире DreamHack в Валенсии

Стал известен состав групп на DreamHack Valencia 2018. Состав российской Virtus.pro выступит в группе B вместе с датской Fragsters, французской G2 Esports и бразильской Luminosity Gaming. В группу А попали AGO Esports, Giants Gaming, Heroic и North.

В плей-офф пройдет по две команды из каждого квартета. Соревнование пройдет с 12 по 14 июля в Валенсии. Призовой фонд составит 100 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю.

Напомним, что Virtus.pro пополнил Куба "KubiK" Кубяк, который будет выполнять роль тактического консультанта. Соглашение со специалистом предусматривает пробный период.