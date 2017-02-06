23:56 6 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Virtus.pro получила приглашение на StarLadder в Киеве

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Организаторы турнира StarLadder i-League выдали два первых прямых приглашения на LAN-финал соревнований, который пройдет в начале апреля текущего года в Киеве. Их получили финалисты прошедшего major-турнира ELEAGUE: датская Astralis и польский состав по CS:GO российской организации Virtus.pro. Организаторы планируют выдать еще шесть прямых приглашений на турнир. Еще восемь участников определятся в ходе онлайн-квалификаций.

Призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч долларов. Победитель определится 9 апреле на сцене киевского дворца "Украина".

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Материалы REN-TV

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