Virtus.pro покинула DreamHack в Мальме, уступив австралийской Renegades

Польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro покинула DreamHack Masters в шведском Мальме, уступив в обеих встречах группового этапа. Матч второго тура на карте @ Cache против австралийской Renegades закончился со счетом 16:7. В стартовом поединке VP оказалась слабее украинской Natus Vincere.

Всего в турнире принимают участие 16 команд. Половина из них пройдет в плей-офф. Призовой фонд первенства составляет 250 тысяч долларов. DH Malmo является первым LAN-турниром после летнего трансферного окна, в ходе которого Virtus.pro не совершала замен в составе.

Мальме (Швеция)

DreamHack Masters Malmo 2017

Групповой турнир

Второй тур

Renegades (Австралия) – Virtus.pro (Польша) – 1:0 (@ Cache 16:7)

Virtus.pro: Януш "Snax" Погоржельски, Виктор "Taz" Войтас, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Филип "NEO" Кубски, Павел "byali" Бьялински (все – Польша)