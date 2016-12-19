Virtus.pro подписала рекордный контракт с составом по CS:GO

Генеральный менеджер российской киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин заявил на странице компании в социальных сетях о подписании рекордного по сумме и длительности соглашения с польским составом по дисциплине Counter Strike: Global Offensive. Контракт подписан на 4 года, что на полгода дольше чем соглашение китайского киберспортсмена по Dota 2 Яо "Maybe” Лу с организацией LGD. Напомним, что Virtus.pro начала сотрудничество с польской пятеркой в 2014 году.

Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro: "Я с огромным удовольствием рад сообщить нашим болельщикам о заключении, не побоюсь этого слова, эпохального соглашение с нашим составом по CS:GO. Лучшая в мире команда будет выступать под нашим тегом в ближайшие 4 года, и я уверен, что впереди нас ждёт много работы и не меньше побед и радостных моментов. Я бы хотел поблагодарить ребят за профессиональный подход к переговорам, не скрою, они были непростые, но мы пришли к взаимовыгодному результату. Соглашения такого рода – это еще один шаг киберспорта в сторону более понятных и цивилизованных правил игры, где организации и игроки работают вместе ради своих болельщиков. Для нас особенно приятно, что легендарные игроки из знаменитой "Золотой пятёрки" и их молодые партнеры будут продолжать выступления на профессиональной сцене в цветах Virtus.pro до конца 2020 года."