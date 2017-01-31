Virtus.pro поднялась на вторую строчку рейтинга HLTV

Авторитетный портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по CS:GO. Триумфатор ELEAGUE Major 2017 датская Astralis набрала максимальное количество очков – 1000. Польская пятерка Virtus.pro поднялась на две позиции и теперь занимает второе место. Существенный скачок совершила шведская Fnatic, переместившись с 20-й строчки на восьмую.

Первая десятка рейтинга HLTV выглядит следующим образом:

1 (1*). Astralis (Дания) – 1000 очков

2 (4). Virtus.pro (Польша) – 705

3 (3). SK Gaming (Бразилия) – 703

4 (2). OpTic Gaming (Европа) – 537

5 (7). Faze Clan (Европа) – 456

6 (6). North (Дания) – 410

7 (5). Ninjas in Pyjamas (Швеция) – 396

8 (20). Fnatic (Швеция) – 395

9 (9). Natus Vincere (Европа) – 371

10 (8). Team EnVyUs (Франция) – 355

* – положение в предыдущем рейтинге