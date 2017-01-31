Virtus.pro поднялась на вторую строчку рейтинга HLTV

Авторитетный портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по CS:GO. Триумфатор ELEAGUE Major 2017 датская Astralis набрала максимальное количество очков – 1000. Польская пятерка Virtus.pro поднялась на две позиции и теперь занимает второе место. Существенный скачок совершила шведская Fnatic, переместившись с 20-й строчки на восьмую.
Первая десятка рейтинга HLTV выглядит следующим образом:
1 (1*). Astralis (Дания) – 1000 очков
2 (4). Virtus.pro (Польша) – 705
3 (3). SK Gaming (Бразилия) – 703
4 (2). OpTic Gaming (Европа) – 537
5 (7). Faze Clan (Европа) – 456
6 (6). North (Дания) – 410
7 (5). Ninjas in Pyjamas (Швеция) – 396
8 (20). Fnatic (Швеция) – 395
9 (9). Natus Vincere (Европа) – 371
10 (8). Team EnVyUs (Франция) – 355
* – положение в предыдущем рейтинге