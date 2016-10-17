17:58 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Virtus.pro поднялась на первую строчку рейтинга hltv.org

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Авторитетный портал hltv.org опубликовал на своем сайте обновленный рейтинг команд в дисциплине Counter Strike: Global Offensive. На первое место переместилась польская Virtus.pro, ранее занимавшая вторую позицию. С вершины таблицы была смещена бразильская SK, которая была во главе списка с 9 мая 2016 года. Единственный коллектив из СНГ в десятке лучших – украинская Natus Vincere – не изменила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает третью строчку.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Headliner85

Вот это настоящий спорт! Не то что этот ваш непоймичтофутбол

18:10

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