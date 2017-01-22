Virtus.pro победила канадскую OpTic в первом туре ELEAGUE Major

Польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro победила канадский коллектив OpTic Gaming в первом туре группового этапа major-турнира ELEAGUE с призовым фондом миллион долларов. Согласно швейцарской системе: в следующем раунде "медведи" встретятся с командой, также одержавшей победу в первом туре. Всего в чемпионате принимают участие 16 коллективов, восемь из который вайдут в стадию плей-офф. Победитель определится 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Групповой этап

Первый тур

Virtus.pro (Польша) - OpTic Gaming (Канада) - 16:13