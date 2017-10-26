Virtus.pro переиграла FaZe в матче за выход в плей-офф EPICENTER 2017

Польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro переиграла лидера рейтинга HLTV – европейскую FaZe Clan – в матче за выход в плей-офф EPICENTER 2017, который проходит на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:1. Ранее выход в стадию игр на выбывание из группы А оформила бразильская SK Gaming.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Групповой турнир

Группа А

Третий тур

Virtus.pro (Польша/Россия) – FaZe Clan (Европейский Союз) – 2:1 (@Mirage 2:16, @Cobblestone 16:11, @Inferno 16:13)