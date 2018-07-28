Virtus.pro начнет турнир в Шанхае с матча против HellRaisers

Стал известен состав групп и расписание матчей на Intel Extreme Masters Season XIII Shanghai. Польская пятерка Virtus.pro начнет соревнование матчем против HellRaisers, также в квартете А выступят 5POWER и NRG Esports. В группе B выступят B.O.O.T-dream[S]cape, Gambit Esports, Grayhound Gaming и TyLoo. Первый тур стартует 1 августа.

IEM Shanghai 2018 пройдет с 1 по 6 августа в Китае. Соревнование, в котором поучаствуют восемь команд, примет Shanghai New International Expo Center. Призовой фонд турнира составит 250 тысяч долларов.

Состав Virtus.pro: Филип "NEO" Кубски, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Михал "MICHU" Мюллер, Павел "byali" Белиньски, Пётр "morelz" Татерка.