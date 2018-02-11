Virtus.pro начнет SL i-League StarSeries Season 4 матчем против mousesports

Стали известны пары первого раунда группового этапа SL i-League StarSeries Season 4, который пройдет по швейцарской системе. Польская пятерка Virtus.pro начнет соревнование с матча против mousesports, а состав украинской Natus Vincere встретится с HellRaisers. В плей-офф выйдут восемь коллективов из 16. Чемпионат пройдет с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов.

1-й раунд:

FaZe Clan – TyLoo

G2 Esports – Renegades

Cloud9 – Heroic

SK Gaming – MVP PK

mousesports – Virtus.pro

Astralis – Team Liquid

Natus Vincere – HellRaisers

Fnatic – Gambit Esports