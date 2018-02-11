Virtus.pro начнет SL i-League StarSeries Season 4 матчем против mousesports

Стали известны пары первого раунда группового этапа SL i-League StarSeries Season 4, который пройдет по швейцарской системе. Польская пятерка Virtus.pro начнет соревнование с матча против mousesports, а состав украинской Natus Vincere встретится с HellRaisers. В плей-офф выйдут восемь коллективов из 16. Чемпионат пройдет с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов.
1-й раунд:
FaZe Clan – TyLoo
G2 Esports – Renegades
Cloud9 – Heroic
SK Gaming – MVP PK
mousesports – Virtus.pro
Astralis – Team Liquid
Natus Vincere – HellRaisers
Fnatic – Gambit Esports
The balls were shaken. We will face @mousesports in first round 🤟 pic.twitter.com/IGp5sMncZG– Virtus.pro (@virtuspro) 10 февраля 2018 г.
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