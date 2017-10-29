Virtus.pro начала финальный поединок EPICENTER 2017 с SK Gaming

На сцене спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге стартовал финальный матч плей-офф EPICENTER 2017, в котором польская пятерка Virtus.pro встречается с бразильцами из SK Gaming. Поединок будет проходить до трех побед. Призовой фонд соревнования составляет 500 тысяч долларов, из которых победителю достанется половина. Проигравший финалист получит 100 тысяч. Напомним, ранее французская G2 Esports взяла верх над датской Astralis в игре за третье место.

Virtus.pro: Филип "NEO" Кубски, Януш "Snax" Погожельски, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Павел "byali" Белиньски, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).

SK Gaming: Фернандо "fer" Альваренга, Эпитасио "TACO" де Мело, Габриэль "FalleN" Толедо, Марсело "coldzera" Давид, Жоао "felps" Васконселлос (все – Бразилия).