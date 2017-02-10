Virtus.pro и Natus Vincere попали в одну группу на IEM в польском Катовице

Организаторы турнира Intel Extreme Masters Katowice 2017 опубликовали состав групп на чемпионате по дисциплине Counter-Strike. Польская пятерка российской организации Virtus.pro попала в секстет А вместе с украинской Natus Vincere. За выход в плей-офф чемпионата они поборются с бразильской SK, американской Cloud9, а также датскими коллективами North и Heroic.

По три сильнейших коллектива из двух групп пройдут в следующий этап. Победители группового этапа начнут свой путь в стадии игр на выбываниес полуфинала. Вторые и третьи места попадут в четвертьфиналы. Победитель турнира с призовым фондом 250 тысяч долларов определится на арене польского стадиона "Сподек" в польском городе Катовице. Чемпионат пройдет с 3 по 5 марта.