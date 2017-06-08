Virtus.pro и Na`Vi получили первые приглашения в Нью-Йорк на ESL One

Киберспортивная организация ESL выдала два первых прямых приглашения на LAN-финал предстоящего турнира в Нью-Йорке. "Инвайты" достались составам по Counter-Strike российской организации Virtus.pro и украинской Natus Vincere. Стоит отметить, что эти две команды встречались осенью прошлого года в финале ESL One New York 2016. Чемпионский титул завоевала Na`Vi.

Победитель и финалист заработали по 125 и 50 тысяч долларов соответственно из общего призового фонда 250 тысяч. Организаторы не сообщили, какая сумма будет разыграна на предстоящем турнире. Заключительный этап первенства пройдет на арене "Барклайс-центр" с 14 по 17 сентября.