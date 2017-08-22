Virtus.pro и Gambit попали в разные группы ESG на греческом острове Миконос

Организаторы турнира ESG Tour Mykonos 2017 представили состав групп. В квартет А попал СНГ-коллектив Gambit. Его соперниками станут датская Heroic, бразильская SK Gaming и немецкая mousesports.

Польская пятерка российской организации Virtus.pro попала в группу B. На групповом этапе по системе GSL она поборется с немецкой BIG, американской Team Liquid и французской Team EnVyUs. Последняя завоевала слот в квалификации.

Остальные участники получили прямое приглашение на ESG. LAN-финал турнира пройдет с 7 по 10 сентября на греческом острове Миконос. Призовой фонд составляет 235 тысяч долларов.