15:47 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Virtus.pro, "Гамбит" и SK Gaming – в одной группе на EPICENTER 2017


Стали известны составы групп на предстоящем EPICENTER 2017. По итогам жеребьевки в группу А попали SK Gaming, Virtus.pro, Gambit Esports и победитель пары FaZe ClanTyLoo. В группе B оказались Astralis, G2 Esports, North и победитель матча Vega SquadronTeam Liquid.

Матчи группового этапа пройдут по GSL системе, до двух побед. В стадию плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой группы. Последние участники в каждом квартете определятся в Wild Card матчах, которые состоятся 23 октября.

Основной этап продлится до 29 октября. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

 
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Материалы других СМИ
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