Virtus.pro, "Гамбит" и SK Gaming – в одной группе на EPICENTER 2017

Стали известны составы групп на предстоящем EPICENTER 2017. По итогам жеребьевки в группу А попали SK Gaming, Virtus.pro, Gambit Esports и победитель пары FaZe Clan – TyLoo. В группе B оказались Astralis, G2 Esports, North и победитель матча Vega Squadron – Team Liquid.

Матчи группового этапа пройдут по GSL системе, до двух побед. В стадию плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой группы. Последние участники в каждом квартете определятся в Wild Card матчах, которые состоятся 23 октября.

Основной этап продлится до 29 октября. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.