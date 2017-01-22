Виктор "TaZ" Войтас: "С рождением дочери я не чувствую такого давления от игр"

Игрок Virtus.pro Виктор "TaZ" Войтас в интервью пресс-службе организации подчеркнул, что с рождением дочери его жизненные приоритеты изменились. По словам киберспортсмена, он не чувствует давления от игр.

– С момента рождения дочки многое изменилось, – подчеркнул Войтас. – Я изменил свое отношение: меньше сержусь, не чувствую такого давления от игр. Я больше думаю о своей дочери и жене. Я чувствую, что теперь моя жизнь на другом уровне: теперь она больше не состоит только из игры.

– Насколько тяжело быть отцом и киберспортсменом?

– Не так уж и сложно на данный момент, потому что для меня все только началось. Я смогу сказать больше в будущем, ведь сейчас моему ребенку только 10 дней. Пока я не чувствую бремени отцовства и киберспортивной карьеры. Но уже через пару месяцев все может стать намного сложнее.