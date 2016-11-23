Видео дня. "Стэлс-экшн" от Snax'a

Во время матча между Virtus.pro и GODSENT игрок "медведей" Януш "Snax" Погоржельски решил использовать навыки игры в "стелс-экшны" и подкрался к своему противнику сзади. Но попытка убийства ножом не увенчалась успехом – Snax погиб.