Видео дня: "Snax" поджег точку B и не позволил разминировать бомбу в финале DreamHack

Игрок польской пятерки Virtus.pro Януш "Snax" Погоржельски в одном из раундов финального матча DreamHack Masters Las Vegas против бразильской SK смог принести важное очко своей команде, оставшись против двоих оппонентов. "Snax" успел бросить зажигательную смесь на заминированную точку перед тем, как был устранен. Из-за чего оппоненты "Fallen" и "Coldzera не смогли подойти к заряду и обезвредить его.

Погоржельски стал обладателем медали самого ценного игрока чемпионата и денежного приза 200 тысяч долларов вместе с Virtus.pro.