Видео дня: хладнокровное убийство с ножа в овертайме матча за выход в плей-офф ELEAGUE Major

Игрок датского коллектива North Кристиан "k0nfig" Винеке принес победу своей команде в первом раунде овертайма матча за выход в плей-офф ELEAGUE Major против шведской GODSENT. "k0nfig" совершил последнее убийство с ножа, обладая при этом крайне малым "запасом здоровья". North победила со счетом 19:17 на карте de_overpass и вышла в четвертьфинал турнира с призовым фондом 1 миллион долларов.