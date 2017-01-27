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Видео дня: хладнокровное убийство с ножа в овертайме матча за выход в плей-офф ELEAGUE Major

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Игрок датского коллектива North Кристиан "k0nfig" Винеке принес победу своей команде в первом раунде овертайма матча за выход в плей-офф ELEAGUE Major против шведской GODSENT. "k0nfig" совершил последнее убийство с ножа, обладая при этом крайне малым "запасом здоровья". North победила со счетом 19:17 на карте de_overpass и вышла в четвертьфинал турнира с призовым фондом 1 миллион долларов.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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everest35

Господи боже как вы достали со своими этими игрульками. "Убийство холоднокровное с ножа"-и это вы называете спортом? помоему это просто пропаганда насилия и ничего больше , какой тут нафиг спорт

10:34

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