"Вега" укомплектовала состав по CS:GO

Российская Vega Squadron укомплектовала состав по CS:GO, сообщает официальный сайт организации. К команде присоединился Антон "kibaken" Колесников, не выступавший на профессиональной сцене с ноября 2017 года. В целом его карьера началась в 2010 года.
Кроме того, Артем "Fierce" Иванов возвращается на тренерскую позицию, а Дмитрий "jR" Червак вновь берет на себя обязанности капитана. Ближайшие официальные матчи обновленного состава пройдут уже 12 мая.
Состав Vega Squadron: Дмитрий "jR" Червак (Украина), Павел "hutji" Лашков, Леонид "chopper" Вишняков (оба – Россия), Игорь "crush" Шевченко (Украина), Антон "kibaken" Колесников (Россия).
We're happy to announce The Final #CSGO Five. Welcome, @kibakenn!– Vega Squadron (@VegaSquadron) 10 мая 2018 г.
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