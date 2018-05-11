"Вега" укомплектовала состав по CS:GO

Российская Vega Squadron укомплектовала состав по CS:GO, сообщает официальный сайт организации. К команде присоединился Антон "kibaken" Колесников, не выступавший на профессиональной сцене с ноября 2017 года. В целом его карьера началась в 2010 года.

Кроме того, Артем "Fierce" Иванов возвращается на тренерскую позицию, а Дмитрий "jR" Червак вновь берет на себя обязанности капитана. Ближайшие официальные матчи обновленного состава пройдут уже 12 мая.

Состав Vega Squadron: Дмитрий "jR" Червак (Украина), Павел "hutji" Лашков, Леонид "chopper" Вишняков (оба – Россия), Игорь "crush" Шевченко (Украина), Антон "kibaken" Колесников (Россия).