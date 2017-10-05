Vega Squadron поборется с Na’ Vi за квоту на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Состав Vega Squadron по CS:GO нанес поражение Team Spirit в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира EPICENTER 2017 для СНГ-региона. Счет поединка – 2:1. В решающем матче за квоту российская команда встретится с украинской Natus Vincere. Путевку в стадию Wild Card, которая пройдет в рамках LAN-финала, получит только один коллектив.

Финальная часть пройдет в Санкт-Петербурге 28 и 29 октября. Прямые приглашения на турнир получили Astralis, G2 Esports, Gambit Esports, North, SK Gaming и Virtus.pro. Еще две команды станут известны позднее. Призовой фонд соревнования составит 500 тысяч долларов.