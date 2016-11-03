Valve вновь пересмотрит правило об общении тренеров с командами

Компания Valve планирует внести изменения в правила общения тренеров со своими командами, сообщает Slingshot Esports со ссылкой на источники внутри организации. По информации портала, отныне тренеру будет позволительно общение с игроками на протяжении 15 секунд перед закупкой в каждом раунде. Напомним, что в августе Valve внесла изменения в правила, ограничив общение команды и тренерского штаба до моментов тайм-аутов, перерыва для смены сторонами и разминки. Таким образом, Valve вновь решила изменить регламент соревнований под своей эгидой, но на сей раз в сторону смягчения ограничений. Официальных комментариев компании пока не поступало.