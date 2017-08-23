Valve прислала игрокам Na`Vi обновленную карту Dust 2

Разработчик игры Counter-Strike – компания Valve – прислала игрокам украинской Natus Vincere обновленную версию карты Dust 2. Об этом сообщил снайпер Na`Vi Александр "s1mple" Костылев в интервью командному порталу. Позже капитан "Рожденных побеждать" Даниил "Zeus" Тесленко отметил, что коллектив будет готовить к предстоящим чемпионатам не только текущие соревновательные карты, но и те, которые будут добавлены позже.

Напомним, Valve убрала Dust 2 из соревновательного режима в феврале текущего года. Самая популярная карта в Counter-Strike была отправлены на переработку перед DreamHack в Лас-Вегасе. Ее заменила Inferno. Примечательно, что в Dust 2 не было изменений с версии CS 1.6.