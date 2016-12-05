11:27 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Valde заменит Мagiskb0Y в составе Team Dignitas

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Вальдемар "valde" Вангсе, выступающий за датскую Heroic, заменит своего соотечественника Эмиля "Magiskb0Y" Рейфа в составе Team Dignitas на предстоящем турнире Esports Championship Series Season 2, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

По информации источника внутри коллектива, изначально в Team Dignitas пытались уговорить Якоба "Pimp" Виннече, ныне выступающего за Team Liquid, однако переговоры провалились, и Team Dignitas остановила свой выбор на valde. Напомним, что турнира пройдет с 9 по 11 декабря в Анахайме, призовой фонд соревнований составляет 750 тысяч долларов.

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