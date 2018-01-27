В Virtus.pro опровергают информацию о замене TaZ на MICHU в составе по CS:GO

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул, что появившаяся информация об изменениях в составе организации по CS:GO является выдумкой. Ранее инсайдер Ярек "DeKay" Льюис написал, что Виктора "TaZ" Войтаса заменит Михал "MICHU" Мюллер из польской Team Kinguin. По информации источника, в будущем в случае неудовлетворительных результатов "медведи" готовы заменить и Филипа "NEO" Кубски.

"Я хочу быть предельно честным по отношению к нашим фанатам, поэтому говорю, что подобные предположения являются случайными. Большинство из них просто выдумка. Как только будет новая информация, мы сразу дадим об этом знать", – написал на своей странице в Твиттере Дворянкин.

Не оставил без внимания эту ситуацию и генеральный менеджер Team Kinguin Джованни Вариале. Он дал понять, что организация не планирует расставаться со своими игроками, и MICHU в частности. Отметим, что польский киберспортсмен уже выступал за Virtus.pro в 2014 и 2015 годах, заменяя Snax и pashaBiceps.

Напомним, после неудачного выступления Virtus.pro на ELAGUE Major 2018, где команда проиграла все три матча, Дворянкин подчеркнул, что решение относительно состава по CS:GO будет объявлено в течение двух недель.