В Virtus.pro опровергают информацию о замене TaZ на MICHU в составе по CS:GO

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул, что появившаяся информация об изменениях в составе организации по CS:GO является выдумкой. Ранее инсайдер Ярек "DeKay" Льюис написал, что Виктора "TaZ" Войтаса заменит Михал "MICHU" Мюллер из польской Team Kinguin. По информации источника, в будущем в случае неудовлетворительных результатов "медведи" готовы заменить и Филипа "NEO" Кубски.
"Я хочу быть предельно честным по отношению к нашим фанатам, поэтому говорю, что подобные предположения являются случайными. Большинство из них просто выдумка. Как только будет новая информация, мы сразу дадим об этом знать", – написал на своей странице в Твиттере Дворянкин.
Не оставил без внимания эту ситуацию и генеральный менеджер Team Kinguin Джованни Вариале. Он дал понять, что организация не планирует расставаться со своими игроками, и MICHU в частности. Отметим, что польский киберспортсмен уже выступал за Virtus.pro в 2014 и 2015 годах, заменяя Snax и pashaBiceps.
Напомним, после неудачного выступления Virtus.pro на ELAGUE Major 2018, где команда проиграла все три матча, Дворянкин подчеркнул, что решение относительно состава по CS:GO будет объявлено в течение двух недель.
I want to be totally clear with our fans that speculations like this are just random accusations. No one contacted me or VP asking for comments, most of the assumptions are just fantasies. We’ll give an update when there is an update.https://t.co/Hd9v84G99z– Roman Dvoryankin (@dvoryrom) 25 января 2018 г.