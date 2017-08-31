В Санкт-Петербурге впервые пройдет турнир по CS:GO с призовым фондом 500 тысяч долларов

Компания Epic Events, входящая в холдинг Esforce Алишера Усманова, сообщила дату и место проведения следующего турнира EPICENTER по Counter-Strike. LAN-финал первенства пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Решающие встречи примет спортивный комплекс "Юбилейный". Призовой фонд, как и в прошлом году, составит 500 тысяч долларов. Прямые приглашения уже получили бразильская SK Gaming и датская Astralis – лидеры рейтинга HLTV.

Всего на турнире выступят 10 команд. "Инвайты" получат еще шесть участников. Остальные определятся в ходе региональной квалификации. Напомним, последний EPICENTER по CS:GO прошел в московском "ВТБ Ледовый дворец" в октябре 2016 года.

Отметим, ранее в Санкт-Петербурге не проходили киберспортивные чемпионаты с подобным призовым фондом.