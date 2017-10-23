В Санкт-Петербурге стартовал EPICENTER 2017

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал первый матч турнира EPICNETER 2017. Соревнование откроет встреча европейской FaZe Clan и китайской TyLoo. Победитель пройдет в групповую стадию. Проигравший покинет турнир. Позже российская Vega Squadron и американская Team Liquid поборются за последнюю квоту в групповом этапе.

Всего на EPICENTER 2017 выступят 10 команд, среди которых СНГ-пятерка Gambit и польская Virtus.pro. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Отметим, что ранее в Санкт-Петербурге не проходили турниры с аналогичным призовым фондом.