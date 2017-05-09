В рамках DreamHack Summer пройдут турниры для женщин и юниоров

В рамках киберспортивного фестиваля DreamHack Summer 2017 помимо основного чемпионата по Counter-Strike для мужских команд состоятся соревнования для женщин и юниоров, сообщает esportobserver.com. Турнир пройдет в формате BYOC, при котором участники регистрируются и выступают на месте проведения мероприятия.

Мужские команды разыграют 100 тысяч долларов. Бразильская SK первой получила прямое приглашение на LAN-финал. Победители среди женщин и юниоров заработают по 1,6 тысячи долларов. Фестиваль пройдет с 17 по 19 июня в шведском городе Иенчепинге.