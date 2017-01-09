В прошлом году CS:GO приобрели 6,7 миллиона человек

Сотрудник компании Steam Spy Сергей Галенкин разместил в своем блоге информацию касательно продаж игр на платформе Steam и их доходности. Согласно исследованию: первое место по числу продаж занимает Counter Strike: Global Offensive c показателем 6,7 миллиона копий. CS:GO опередил занявшую второе место Rocket League больше чем на 4 миллиона продаж. Разрабочтик игры – компания Valve – заработала на многопользовательском online-шутере 67 миллионов долларов за прошлый год. Самой прибыльной игрой в Steam является Sid Meier's Civilization VI, которая принесла своим создателям почти 79 миллионов долларов.