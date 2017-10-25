В польском Катовице впервые пройдет "мэйджор" по Dota 2

Немецкая киберспортивная организация ESL анонсировала турнир категории Major по Dota 2. Соревнование впервые пройдет в польском городе Катовице. Напомним, летом текущего года в Польше состоялся чемпионат по Counter-Strike аналогичной категории. Победу на The Krakow Major в Кракове одержал СНГ-коллектив Gambit.

ESL One Katowice запланирован на конец февраля. На "мэйджоре" выступят 16 команд. Они разыграют призовой фонд в размере миллион долларов, а также 4500 квалификационных очков, необходимых для попадания на следующий The International.