В открытой квалификации "мэйджора" в Кракове выступили 472 команды из СНГ

В открытой квалификации CIS Minor – первом этапе отборов в СНГ к следующему major-турниру в Кракове – выступили 472 команды или 2360 человек. Данная стадия является единственной, где может выступить любой желающий. Четыре сильнейших коллектива пробились в закрытую квалификацию. В открытых отборочных соревнованиях в СНГ лучшими оказались TeamASD, MakeMistake, Evolution и LoG.

На следующем этапе квалификации им предстоит встретиться с 12-ю приглашенными командами. С 16 по 19 мая участники CIS Minor разыграют 50 тысяч долларов и две путевки на PGL Major Krakow, призовой фонд которого составляет миллион долларов.