В G2 "заговорили" по-русски после приглашения на EPICENTER в Санкт-Петербург

На официальном твиттер-аккаунте французской организации G2 Esports сделана оригинальная публикацию по поводу получения прямого инвайта на EPICENTER. Сообщение содержит фразу на русском языке: "Увидимся в Питере!"

Напомним, что французы стали победителями первого в этом сезоне LAN-турнира DreamHack Masters Malmö, обыграв North со счетом 2:0 (16:12 @ Inferno, 19:16 @ Cobblestone).

EPICENTER по GS:GO пройдет в Санкт-Петербурге в конце октября. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов. Ранее на турнир были приглашены Astralis, SK Gaming, Gambit Esports, Virtus.pro и North. Остальные участники EPICENTER определятся по итогам региональных отборов.