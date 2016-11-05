В Азии и Океании запустят новую лигу с призовым фондом в 100 тысяч долларов

В Азиатско-Тихоокеанском регионе будет запущена новая лига, сообщает HTLV.org. Организаторами выступят компании ESL и ZEN Esports Network. Призовой фонд первого сезона, куда уже пригласили австралийские Athletico и Chiefs eSports Club, составит 100 тысяч долларов.

Помимо вышеуказанных коллективов участие в соревновании примут еще две команды из Австралии и четыре – из азиатского региона. Они будут определяться в квалификациях.

Финальная часть лиги стартует 4 февраля и продлится до 13 апреля 2017 года. В конце команды ждет LAN-финал. Подробная информация о турнире появится позднее.