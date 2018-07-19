В AVANGAR произошло изменение в составе

В составе казахстанской AVANGAR по CS:GO произошло изменение. Как сообщает официальный паблик организации в социальной сети "Вконтакте", команду покинул Дмитрий "dimasick" Матвиенко, который выступал за коллектив с 2017 года. Его заменит Бектияр "fitch" Бахытов. Киберспортсмен выступал за Tengri, которая арендовала его у Gambit Esports.

"Вместо Дмитрия "dimasick" Матвиенко будет играть Бектияр "fitch" Бахытов. Бектияр очень опытный боец и хорошо знаком с нашими игроками.

Что касается dimasick'a, было принято решение о выставлении его на трансфер! Мы хотим поблагодарить Дмитрия за его несомненно огромный вклад в развитие и успех нашей команды! Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшей его карьере! И хотим сказать Добро пожаловать, fitch в нашу команду!", – говорится в сообщении.