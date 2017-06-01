Украинская Natus Vincere покинула ESL Pro League в Далласе

Состав по Counter-Strike украинской организации Natus Vincere уступила канадской OpTic Gaming и покинул LAN-финал турнира ESL Pro League. "Рожденные побеждать" заняли предпоследнюю строчку группы B и не смогли пробиться в стадию плей-офф, куда попали по три из шести команд от каждой группы. За пять туров Na`Vi смогла набрать шесть очков.

Сильнейшие команды группового этапа французская G2 и датская North начнут выступление в плей-офф со стадии полуфинала. В четвертьфиналы пробились американская Team Liquid, немецкая mousesport, французская EnVyUs и бразильская SK Gaming.

Соревнование проходит в Далласе и завершится 4 июня. Всего в турнире принимают участие 12 команд, разбитых на две группы. В плей-офф попадут по три команды из каждой. Призовой фонд ESL Pro League Season 5 составляет 660 тысяч долларов.