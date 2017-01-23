Украинская Na`Vi начала ELEAGUE Major с победы над mousesports

Украинский коллектив Natus Vincere переиграл со счетом 16:3 немецкую mousesports в первом туре группового этапа major-турнира ELEAGUE, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Согласно швейцарской системе: в следующем раунде Na`Vi встретится с командой, также одержавшей победу в первом туре. Среди потенциальных соперников пятерки из СНГ польская Virtus.pro, российская Gambit, французская G2 и бразильская SK – победитель последнего major-турнира. Восемь из 16 сильнейших команд по итогам группового этапа пройдут в стадию плей-офф. Триумфатор первенства определится 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте, США.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Групповой этап

Первый тур

Natus Vincere (Украина) - mousesports (Германия) - 16:3