Украинская HellRaisers вышла в плей-офф DH во французском Туре

Состав по Counter-Strike украинской организации HellRaisers занял первое место группы B на турнире DreamHack Tour, который проходит в эти дни во французском Туре. В первых двух раундах HR переиграла норвежскую tRICKED и Team EnVyUs, для которой данный чемпионат является домашним. Первые полуфиналы стартуют завтра.

Напомним, что СНГ-коллектив Gambit пропустил соревнования из-за визовых проблем. В группе А первую строчку заняла пятерка немецкой организации mousesports. Украинская Natus Vincere поборется за путевку в плей-офф с американской Misfits. Призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов.