Украинская HellRaisers – в финале DreamHack во французском Туре

Состав по Counter-Strike украинской организации HellRaisers переиграла американскую Misfits в полуфинале DreamHack Tour, который проходит в эти дни во французском Туре. Счет встречи 2:0. Напомним, что ранее Misfits оказалась сильнее второго представителя СНГ на чемпионате – украинскую Natus Vincere – в матче за выход в плей-офф.

На DH Tour используется формат single-elimination, при котором участник покидает соревнования после первого поражения в плей-офф. Соперник HR по финальному поединку определится в противостоянии немецкой mousesports и G2, для которой этот турнир является домашним. Призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов.