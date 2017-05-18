Украинская HellRaisers сохранила прописку в ESL Pro League

Состав по Counter-Strike украинской организации HellRaisers переиграл немецкую BIG в матче за прописку в высшем дивизионе ESL Pro League. Счет встречи – 2:1. По итогам регулярного сезона HR заняла 12-ю строчку таблицы группового этапа и была вынуждена играть стыковые матчи за прописку в высшем дивизионе. Призовой фонд группового этапа, который проходит online, составляет 125 тысяч долларов. На LAN-финале сильнейшие команды разыграют миллион долларов.

Ранее российская Virtus.pro покинула ESL Pro League, уступив немецкой PENTA в стыковом матче.

ESL Pro League Season 5

Стыковые матчи

Верхняя сетка

Финал

HellRaisers (Украина) – BIG (Россия) – 2:1 (10:16 @Cobblestone, 16:9 @Overpass, 16:2 @Train)