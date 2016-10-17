Украинская Gambit eSports и казахская FlipSid3 Tactics выступят на LAN-финале DreamHack Winter 2016

Украинская Gambit eSports и казахская FlipSid3 Tactics получили путевки на LAN-финал DreamHack Winter 2016 по CS:GO по итогам закрытой квалификации. В отборочных, проходивших по системе single-elimination, принимали участие 16 команд. Кроме Gambit eSports и FlipSid3 Tactics в финальной части турнира выступят еще шесть команд, которые получат прямые приглашения от организаторов.

Чемпионат пройдет в городе Йёнчёпинг (Швеция) с 24 по 27 ноября. Призовой фонд соревнования составит 100 тысяч долларов.