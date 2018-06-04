Украинец "s1mple" получил пятую медаль MVP в карьере

Член состава по CS:GO украинской организации Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев был признан лучшим игроком прошедшего StarSeries i-League Season 5. Вместе со своей командой он стал чемпионом турнира, переиграв в финале американскую NRG (2:1).

Украинская команда, помимо титула, заработала 125 тысяч долларов. Коллектив из США получил денежный приз в размере 50 тысяч. StarSeries i-League Season 5 проходил в Киеве с 28 мая по 3 июня. Чемпионат принимал "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составлял 300 тысяч долларов.

Отметим, что эта медаль MVP стала пятой в карьере игрока.