Украинец "s1mple" оскорбил француза "apEX" и посоветовал поляку "pashaBiceps" сбросить вес

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев в очередной раз подвергся критике со стороны коллег из-за своего поведения. Украинец позволил себе некорректное общение во время матчей Faceit Pro League, в результате чего Олоф "olofmeister" Кайбьер и Натан "NBK" Шмитт предложили временно отстранить киберспортсмена от участия в матчах лиги. Скриншоты с этими словами показали Костылеву.

"Похоже, они боятся бога CS:GO", написал "s1mple" на своей странице в твиттере, но позже удалил публикацию.

После этого украинский киберспортсмен повздорил с Даном "apEX" Мадесклером из Team EnVyUs, который написал, что все знают: s1mple – умный. "Всем известно, что ты тормоз", – ответил Костылев.

В переписку с "s1mple" позже вступили Фабьен "kioShiMa" Фье, Виктор "TaZ" Войтас и Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски. Последний в шутку предложил создать в киберспорте аналог UFC для выяснения отношений, что, по его мнению, заставило бы многих следить за словами. Костылев на это посоветовал поляку сбросить вес.

"Почему я должен быть спокойным, играя с нубами, в лиге для профессионалов?" – написал украинский киберспортсмен в ответ на упрек со стороны "TaZ".

В итоге Костылев извинился: "Прошу прощения за свои слова. Вы правы. Мне следовало общаться иначе. Я слишком разозлился, когда увидел эти скриншоты. Мне стыдно".

Напомним, что "s1mple" отмечался некорректным поведением и раньше.