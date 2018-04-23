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Украинец S1mple из Na’ Vi – лучший игрок DreamHack Masters Marseille 2018

Александр "S1mple" Костылев. Фото HLTV
Александр "S1mple" Костылев. Фото HLTV

Украинский игрок Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев признан MVP завершившегося во Франции DreamHack Masters Marseille 2018. Авторитетный портал HLTV.org признал киберспортсмена лучшим на турнире, несмотря на поражение его команды в финальном матче с датской Astralis (0:2). Отметим, что ранее S1mple становился MVP на ESL One New York 2016, DreamHack Winter 2017 и StarSeries i-League Season 4.

DreamHack Masters Marseille 2018 проходил в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате приняли участие 16 команд. Общий призовой фонд составил 250 тысяч долларов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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