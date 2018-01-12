Украинец s1mple из Na’ Vi – 8-й в списке лучших игроков года по версии HLTV

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев включен в список лучших игроков 2017 года по версии авторитетного портала HLTV. Украинец занимает восьмую строчку. Киберспортсмен "Рожденных побеждать" стал третьим представителем СНГ в двадцатке сильнейших. Напомним, что на 11-м месте расположился казахстанец Абай "HObbit" Хасенов из Gambit Esports, на 17-м – его соотечественник и партнер по команде Даурен "AdreN" Кыстаубаев. Напомним, что журналисты HLTV традиционно объявляют по одному киберспортсмену в день из списка, начиная с конца.

На данный момент рейтинг выглядит следующим образом:

7. Кэнни "kennyS" Шраб (Франция, G2 Esports)

8. Александр "s1mple" Костылев (Украина, Natus Vincere)

9. Ладислав "GuaediaN" Ковач (Словакия, FaZe Clan)

10. Петер "dupreeh" Расмуссен (Дания, Astralis)

11. Абай "HObbit" Хасенов (Казахстан, Gambit Esports)

12. Джонатан "EliGE" Яблоновски (США, Team Liquid)

13. Андреас "Xyp9x" Хойслет (Дания, Astralis)

14. Кристиан "k0nfig" Винеке (Дания, North)

15. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

16. Томаш "oskar" Штястны (Чехия, mousesports)

17. Даурен "AdreN" Кыстаубаев (Казахстан, Gambit Esports)

18. Рикардо "boltz" Прасс (Бразилия, SK Gaming)

19. Олоф "olofmeister" Кайбьер (Швеция, FaZe Clan)

20. Януш "Snax" Погожельски (Польша, Virtus.pro)