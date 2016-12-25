Украинец Костылев попал в четыре номинации GosuAwards

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев попал в четыре номинации премии GosuAwards по Counter Strike: Global Offensive от авторитетного портала gosugamers.net. Игрок Natus Vincere претендует на звание "лучший игрок года", "лучший снайпер года", "самый успешный трансфер", "самый неудачный трансфер".

Напомним, что осенью текущего года Александр Костылев перешел из американской Team Liquid в украинскую Na`Vi. Обладатели премии будут определены путем открытого голосования на сайте gosugamers.net, которое продлится до 29 декабря.

Конкурентами "s1mple" в борьбе за звание сильнейшего игрока являются бразилец Марсело "coldzera" Дэвид, Патрик "f0rest" Линдберг и поляк Януш "snax" Погоржельски.