16:40 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

TyLoo вернула уволенного в январе игрока на DreamHack Masters Las Vegas 2017 с призовым фондом 450 тысяч долларов

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Китайская организация TyLoo вернула в состав по CS:GO Цзуань Чжан "Attacker" Шана, сообщает HLTV.org. Киберспортсмен выступит на предстоящем DreamHack Masters Las Vegas 2017. Напомним, что игрока уволили в январе этого года из-за ведения переговоров с другими организациями. Команда пробилась на LAN-финал в Лад-Вегас через квалификации. Она выступит в группе C вместе с бразильской SK Gaming, шведской Ninjas in Pyjamas и американской Cloud9. Всего на DreamHack Masters Las Vegas 2017 выступят 16 команд. Призовой фонд турнира составит 450 тысяч долларов.

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