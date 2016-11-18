TyLoo и VG.CyberZen получили прямые приглашения на закрытые азиатские квалификации к DreamHack Masters Las Vegas

Китайские коллективы TyLoo и VG.CyberZen получили прямые инвайты на региональные квалификации в Азии к DreamHack Masters Las Vegas. Всего в закрытых отборочных примут участие восемь команд, шесть из которых будут определены по итогам открытых квалификаций. Победитель получит квоту на участие в главном турнире DreamHack Masters Las Vegas. Напомним, что LAN-финал пройдет с 15 по 19 февраля 2017 года в Лас-Вегасе. Призовой фонд турнира, в котором примут участие 16 команд, составит 450 тысяч долларов.