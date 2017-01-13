Турецкая Space Soldiers и польская Team Kinguin – в плей-офф WESG

Первыми командами, гарантировавшими себе выход в плей-офф World Electronic Sports Games, стали турецкая Space Soldiers и польская Team Kinguin. Команды набрали по 13 очков после пяти матчей в группе C. На третью путевку в стадию на вылет претендуют Signature Gaming (Тайланд) и Bravado из ЮАР.

Напомним, в соревновании с призовым фондом 1,5 миллиона долларов принимают участие 24 команды. Участники поделены на четыре группы по шесть коллективов в каждой. Победители группового этапа проходят сразу в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, выходят в 1/8 финала.