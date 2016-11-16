TuGux покинул состав Space Soldiers

Тугай "TuGuX" Кешкин покинул состав Space Soldiers, сообщает пресс-служба команды. Представители коллектива пока не назвали имени игрока, который заменит TuGux в составе турецкой организации. О причинах такого решения одного из лидеров Space Soldiers пока также не сообщается. TuGux является одним из основателей турецкого коллектива, который начал свои выступления в январе 2015 года. На счету Space Soldiers несколько побед на офлайн-турнирах, однако на Minor Championship Europe 2017 – Atlanta турки заняли только четвертое место, поэтому коллектив не примет участия в предстоящем "мэйджоре".