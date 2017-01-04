Трое бывших игроков NRG создали свою команду

Трое киберспортсменов Фатих "gob b" Дэйк из Турции, серб Никола "LEGIJA" Нинич и немец Йоханнс "tabseN" Водарц, ранее выступавших за североамериканскую NRG, представили новую команду под тегом BIG. За пятерку будут также выступать двое игроков из Германии Йоханнеc "nex" Магет и Кевин "keev" Бартоломаус из mousesports и ALTERNATE aTTaX соответственно. Дебютным турниром для коллектива станет квалификация к DreamHack Masters Las Vegas 2017. Cтоит отметить, что NRG расторгла контракты с европейскими игроками, так как намеревается построить команду исключительно из американских игроков.